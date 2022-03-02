Сегодня, 2 марта, в Балаковском и Духовницком районах председатклт правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочие совещания по реализации государственных региональных и федеральных программ.

Он обозначил перед руководителями муниципалитетов и главами поселений основные приоритеты. Задача остается неизменной — работы по всем объектам должны идти без задержек с соблюдением качества. Затягивание сроков при подготовке документации и проведении аукционов непозволительно.

На этих территориях в рамках региональных проектов, инициатором которых выступил Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, в общей сложности отремонтируют 12 образовательных учреждений.

В Балаковском районе в текущем году запланирован текущий ремонт ДК в с. Маянга, ремонт кровли ДК в с. Никольское Казаково и с. Сухой Отрог. Кроме того, стартует 1-й этап строительства Центра культурного развития г. Балаково.

На содержание и ремонт дорог, находящихся в ведении района, выделят 107,4 млн и 210,3 млн рублей соответственно. Еще 56,1 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорог в сельских поселениях. Также запланировано устройство защитных слоев на автоподъезде к райцентру от дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» до полигона ТБО, ремонт автоподъездов к с. Новая Елюзань, участков дороги «Балаково-Духовницкое» общей протяженностью свыше 15,5 км.

В рамках проект по формированию комфортно городской среды в Балакове благоустроят 2 дворовые территории на улице Чапаева и 6 общественных пространств (городской парк в 1 мкр., детский парк, территория, расположенная в 9 мкр., набережная вдоль судоходного канала, территория вдоль оросительного канала им. Алексеевского, сквер вдоль ул. 30 лет Победы).

В Духовницком районе в 2022 году закупят музыкальные инструменты и оборудование для детской школы искусств, проведут ремонт помещений в ДК в с. Новозахаркино.

На содержание дорог, которые находятся в ведении муниципалитета, направят 15 млн рублей, на ремонт проезжей части в сельских поселениях — 18,1 млн рублей, на содержание региональных дорог — 66,657 млн рублей. Запланированы ремонтные работы на дороге «Духовницкое — Липовка — Левенка».

В районе также благоустроят фонтан на улице Чернышевского и прилегающую к нему территорию. Кроме того, заключен контракт на монтаж конструкций ФАПа в селе Софьинка.