Сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с руководством АО «Концерн «Гранит-Электрон» по поводу развития петровского завода «Молот». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

—Эта тема находится на особом контроле Председателя ГД Вячеслава Володина. Недавно он проводил встречу с коллективом и обещал оказать помощь с увеличением количества государственных оборонных заказов, что позволит увеличить уровень заработных плат на предприятии.

Сегодня руководство концерна обозначило план работы по диверсификации производства и увеличения количества государственных оборонных заказов. Есть все предпосылки для того, чтобы на заводе наладить выпуск гражданской продукции для сферы электроэнергетики.

Завод «Молот» был основан в 1938 году и по-прежнему остается одним из бюджетообразующих предприятий Петровского района. Специализируется он на производстве, ремонте и обслуживании оборудования для нужд Военно-Морского флота России, — написал он.