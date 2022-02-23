Сегодня, 23 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил пункты размещения граждан в Энгельсском районе, прибывших из ДНР и ЛНР.

Он отметил, что людям в санатории оказывают помощь психологи и социальные службы. Всего там размещено 183 человека, из которых 97 — дети.

По его словам, для маленьких детей работают игровые комнаты. Ребята школьного возраста будут обучаться с 28 февраля.

— Договорились с ребятишками, что их сводят в цирк и наши театры. Поручил министерству культуры заняться этим вопросом в ближайшее время, — поделился чиновник в своем телеграм-канале.

Также он поручил Министерству здравоохранения организовать вакцинацию, по желанию граждан. Министерству труда и социальной защиты — проработать вопрос по дальнейшему обустройству людей.

— Отдельное взаимодействие будет по трудоустройству, — пообещал Бусаргин.