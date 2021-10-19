В Саратовской области со следующей недели для посещения массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо будет иметь при себе QR-код.

Данная мера вводится поэтапно по поручению Губернатора Валерия Радаева в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Код содержится в сертификате вакцинированного или переболевшего, который отображается в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированном приложении «Госуслуги. Стопкоронавирус».