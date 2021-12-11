С годами все больше убеждаюсь, что шила в мешке не утаишь.

Сегодня раскрыта очередная провокация в отношении нашего земляка Вячеслава Володина, пусть и спустя 14 лет. Автор лживой новости тогда понёс наказание по закону, публично извинился за клевету. Но заказчики отмалчивались в надежде, что удастся скрыть свою гнусную выходку.

Многие считают, что ложь очень удобна в достижении личных целей, и необдуманно пользуются ею. Но когда она раскрывается, то наносит серьезный репутационный удар по тому, кто ее применил. Об этом нужно помнить всем и всегда.

Не понимаю таких людей, которые строят свою политическую карьеру на обмане граждан, очернении своих коллег. И совершенно неприемлемо, когда за маской единомышленника скрывается самый настоящий предатель.

Жители региона оценивают деятельность в первую очередь по реальным делам, а не лживым словам. Никогда не удастся очернить в их глазах человека, который действительно помогает и решает проблемы земляков.