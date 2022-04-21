На территории Саратовской области продолжается масштабная высадка лесов. В этом году впервые за 14 лет увеличиваем площадь воспроизводства до 2,5 тысячи гектаров. Об этом напомнил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Весенним лесовосстановлением сейчас активно занимаются Макаровский, Лысогорский, Заволжский, Черкасский, Вольский, Балашовский, Красноармейский лесхозы. Специально для этого в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» были подготовлены саженцы сосны. Напомним, нацпроект «Экология», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется на территории Саратовской области при поддержке Минприроды региона.

-В нашей степной зоне каждое дерево — сокровище. Задача в ближайшем будущем увеличить площадь лесов в регионе до 20%. Это «легкие» нашего региона, и от них зависит экологическая ситуация, благополучие и здоровье наших жителей, -отметил Бусаргин.