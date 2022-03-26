Сегодня, 26 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провёл рабочее совещание с руководителями строительных организаций и промышленных предприятий региона.

В современных условиях российская экономика столкнулась с усиленным внешним давлением. Все это напрямую или косвенно влияет на все отрасли экономики, в том числе и на строительную сферу.

На федеральном уровне уже разработан пакет мер поддержки для строительных и производственных организаций.

Правительство области в настоящее время готовит свои предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса. По словам Бусаргина, общая задача – не допустить стагнации строительной отрасли.

В первую очередь, ускорен процесс оформления разрешительной документации на строительство, публичные слушания станут едиными, будут сокращены сроки предоставления земельных участков. Упрощается и порядок регистрации прав на построенные объекты.

К первоочередным мерам также относятся:

-Обнуление на 6 месяцев ввозных таможенных пошлин на товары критического российского импорта;

-Обязательное авансирование по госконтрактам увеличено до 50-80% с необходимым контролем за расходованием средств;

-По объектам недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налога на имущество будет учитываться кадастровая стоимость не выше, чем на 1 января 2022 года;

-Упрощен налоговый контроль, в том числе действует мораторий на налоговые санкции за отдельные правонарушения, продлены сроки предоставления налоговой отчетности.

Чтобы сократить зависимость застройщиков от банковского кредитования и сдержать рост цен на жилье, может быть рассмотрен вопрос о поэтапном раскрытии эскроу-счетов.

Для производственных предприятий, в том числе по строительным направлениям, так же принят отдельный пакет мер для развития. Это и льготные кредиты организациям промышленности на пополнение оборотных средств по ставке 11%, и кредиты с плавающими ставками, и докапитализация Фонда развития промышленности в целях расширения программы льготного кредитования импортозамещающих производств.