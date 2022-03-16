Правительство Саратовской области продолжает работу по оказанию поддержки семьям с детьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Это одно из направлений в улучшении демографической ситуации в регионе.

Так, недавно были приняты законы о новых мерах поддержки граждан:

-Социальная выплата до 50 тысяч рублей при газификации жилых помещений. Имеют право семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, имеющие трех и более детей. Можно расходовать на подводку газовой трубы к дому в границах земельного участка, внутридомовую разводку сети, приобретение, установку, подключение внутридомового газового оборудования.

-Региональный материнский капитал можно направить на газификацию домовладения.

-Сохранено право на получение бесплатного земельного участка даже при истечении трех лет со дня окончания срока действия удостоверения многодетной семьи.

Также был разработан порядок предоставления денежной выплаты вместо земельного участка семьям, воспитывающим трех и более детей.