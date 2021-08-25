На совещании правительства Саратовской области 25 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о дальнейших планах и перспективах комплексной застройки в Саратове.

По его мнению, Саратов приближается к черте, когда существующие возможности городской застройки исчерпываются. По мнению председателя правительства, следует обозначить планы развития города на новых присоединенных территориях.

— Российская и Европейская практика показывают, что большие перспективы для развития города возможны за счет пригородного строительства. Необходимо сформировать рабочую группу, куда войдут как сотрудники профильных ведомств, так и представители архитектурного сообщества и общественники. Важно сформировать стратегию развития Саратова и определить пути развития. Необходимо учитывать существующие проекты, такие, как зона охраны и зона охраны аэропорта, — заявил Роман Бусаргин.