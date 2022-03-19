Ремонт дорог на территории региона – одна из ключевых задач в развитии инфраструктуры. Правительством области составлен план-график работ до 2026 года, сообщил сегодня, 19 марта, в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

В план ремонта включены как региональные, так и муниципальные дороги, в том числе межпоселковые. Реализовывать намеченное будем как за счет областного бюджета, так и благодаря федеральному финансированию в рамках государственных программ.

К концу 2026 года планируется отремонтировать 87 участков дорог, 15 мостовых переходов или путепроводов общей протяженностью 1054 км.

—Напомню, что в этом году по инициативе Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области стартовала региональная программа по ремонту дорог в селах. Из областного дорожного фонда выделены субсидии муниципальным образованиям из расчета 3000 рублей на 1 жителя, — добавил чиновник.