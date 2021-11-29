Сегодня, 29 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале о росте зарплат саратовцев.

—Рост уровня заработных плат жителей Саратовской области – одна из ключевых задач профильных структур Правительстве региона. Особый контроль осуществляется по тем отраслям, где оплата труда значительно ниже средних показателей по области.

На совещании с руководителями министерств обсудили отстающие направления экономики по показателю заработных плат. Одним из самых худших оказались туристические услуги, гостиничный бизнес, а также общественное питание. Здесь средняя зарплата едва превышает 21 тысячу рублей. В то же время по региону средняя зарплата в сентябре составила 36 653 рубля.

По поручению губернатора области Валерия Радаева были разработаны меры поддержки предпринимателей в период коронавирусных ограничений. На следующий год продлено действие пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для тех видов деятельности, которые продолжают оставаться под ограничениями. Вместе с тем, должно быть движение в обратную сторону, так как работникам предприятий тоже нужна поддержка, — написал он.