По всему региону полным ходом идет ремонт дорог, однако подход некоторых подрядчиков к работам вызывает большие вопросы. Об этом сегодня, 29 апреля, рассказал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

—Ко мне в социальных сетях обратились жители Заводского района по поводу ремонта на улицах Чернышевского и Орджоникидзе. Подрядчики вышли на эти объекты, сняли верхний слой асфальта и приостановили работу. В результате на стыке ремонтируемых участков и отрезков, где работы не ведутся, образовываются огромные пробки. Люди добираются до учебы и работы по 1,5 часа, что абсолютно недопустимо. Аналогичные обращения поступают и по улицам Симбирской и Большой Горной.

Понятно, что ремонт в любом случае связан с неудобствами для жителей и автолюбителей, однако это недолжно быть связано с нерасторопностью подрядчиков. Потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева разобраться с подрядными организациями и в кратчайшие сроки обеспечить продолжение ремонтных работ. Это прямая обязанность министра. Подобные промахи не должны повторяться в будущем, — написал он.