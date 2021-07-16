Сегодня, 15 июля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил балаковский металлургический завод, который является крупнейшим производителем металлопроката в Приволжском Федеральном округе. Предприятие является участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего на нем заняты 1,85 тысячи человек. С 2019 года — сформировано десять новых подразделений, завершена программа по освоению новых видов продукции. По итогам 2020 года объем реализации составил 35,2 миллиарда рублей.

Растет объем экспортных поставок продукции в другие страны. К 2025 году за счет строительства новой производственной линии мощностью до 1,2 миллиона тонн в год будет создано еще порядка 1,8 тысячи рабочих мест.

— Поздравил работников металлургической индустрии с предстоящим профессиональным праздником. Лучшим в своем деле вручил государственные и областные награды за значительный вклад в развитие отрасли. Наряду с развитием производства реализуются важные социальные и благотворительные проекты, не только районного, но и областного уровня. Перед руководством завода стоят амбициозные задачи, которые, уверен, будут выполнены. Правительство области всегда готово оказывать в этом всестороннюю поддержку, — отметил чиновник.