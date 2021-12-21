В Петровске посетил районную больницу, которая участвует в региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Для нужд врачей приобретено 13 автомобилей и 82 единицы медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ и УЗИ, маммографы, электрокардиографы, рентгеновские аппараты.

Также идет ремонт сразу двух отделений медицинского учреждения – инфекционного и хирургического.

По контракту работы должны быть завершены 31 декабря текущего года.

Однако на объекте задействовано малое количество человек для такого объёма работ.

Поставил это на вид подрядчику, который сам взял на себя такие обязательства в довольно сжатые сроки. С учетом графика работы должны вестись круглосуточно.