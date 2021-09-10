Одной из главных задач в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня провел совещание с руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в структуру которого входит ГКУ Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр».

На данный момент коэффициент количества погибших на 100 тыс. населения региона составляет 13,1. С начала года на дорогах Саратовской области погибло 143 человека. Очевидна недостаточная работа по анализу мест, где наиболее часто происходят ДТП, включая аварии со смертельным исходом. Полностью не закрыта необходимость размещения в таких местах достаточного количества систем фото- видеофиксации, барьерных ограждений и дорожных знаков. При таких показателях руководитель «Регионального навигационно-информационный центра» обязан приложить все усилия, чтобы потребность в комплексах фото- видеофиксации в местах аварийности была закрыта.

Практика показывает, что количество ДТП снижается, если скоростной режим отслеживается камерами. Поставил ситуацию на вид министру Алексею Петаеву. Если его подчиненные плохо справляются с задачей, значит им стоит сменить место работы.

Дорогие жители и гости области, помните о необходимости соблюдать правила дорожного движения, будьте внимательны при переходе проезжей части, не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других людей