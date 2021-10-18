Саратовской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации в текущем году предоставлено 32,4 млн рублей на мероприятия в сфере культуры.

Учитывая областное софинансирование, на создание модельных муниципальных библиотек выделено 20 млн рублей.

На укомплектование книжных фондов библиотек будет направлено 13,1 млн рублей.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение ГАУК «Теремок» и театра для детей и молодежи «Версия» – 852 тыс. рублей.

Сегодня подписал распоряжение о распределении этих средств.