Сегодня, 4 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин напомнил, что область готовится к весеннему паводку.

-Мы подошли к ежегодному периоду начала подготовки к весеннему половодью. Задача остается прежней — обеспечить безопасность жителей.

К числу паводкоопасных у нас относятся более 20 районов. Погодные условия в этом году максимально непредсказуемые, что может сказаться на ситуации в негативную сторону. Синоптики предупреждают, что нам стоит готовиться к одним из самых высоких показателей подъема воды за последние несколько лет.

По каждому населенному пункту, где есть даже малейшая угроза подтопления, будут разработаны модели развития ситуации и определены места временного размещения жителей. Особое внимание уделят низководным мостам и дорогам, которые соединяют сельские поселения с райцентрами. Экстренные службы в случае отсутствия объездных путей в кратчайшие сроки будут организовать переправы.

В усиленном режиме также должны работать диспетчерские службы, чтобы максимально оперативно передавать всю информацию.

Перед министерством здравоохранения стоит задача обеспечить в населенных пунктах в паводкоопасных зонах запас медикаментов. В случае необходимости имеется возможность привлекать санитарную авиацию.

Ответственность за информирование граждан лежит на социальных службах и на главах поселений, которые должны проводить беседы с жителями и рассказывать о правилах поведения во время паводка. Людям предоставят памятки и список всех телефонных номеров, куда можно обратиться за помощью, — написал чиновник в своем-телергам канале.