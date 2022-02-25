На площадке Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина открылся научно-практический марафон «Старт научного десятилетия». Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Вместе с и.о. ректора СГТУ Сергеем Наумовым он ознакомился с выставочной экспозицией региональных предприятий реального сектора экономики, которые реализуют проекты с ведущими саратовскими университетами. В числе разработок уникальный прибор радиолокации, программно-аппаратный комплекс виртуальных технологий для подготовки специалистов в области нефтегазодобычи, виртуальные очки для слабовидящих и многое другое.

-Каждое изобретение необходимо, и что самое главное — применимо в реальной жизни. Саратовская область всегда славилась своей научной школой. Ученые вносят свой значительный вклад в развитие экономики. Тесно взаимодействуя с предприятиями, они способствуют росту производства, повышению качества продукции и технологическому прогрессу.

Как отмечает Владимир Путин, укрепление научного потенциала России — долгосрочная и системная работа. Правительство Саратовской области будет и дальше оказывать поддержку ученым и делать все для популяризации науки, — рассказал о впечатлениях Бусаргин.