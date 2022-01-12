На расчистке дорог от снега в регионе задействовано более 900 единиц спецтехники.

На данный момент осадки продолжаются в 30 муниципальных районах. На уборку дорог привлечены все силы профильных служб. На федеральных трассах задействовано – 176 единиц техники, на региональных дорогах 318 единиц техники, на муниципальных – свыше 450.

Проезд между населенными пунктами обеспечен. Синоптики прогнозируют обильные осадки на ближайшие три дня. Уважаемые автолюбители, по возможности откажитесь от поездок в подобных условиях. Это в первую очередь снизит риск возникновения ДТП, а также позволит дорожным службам оперативнее устранить последствия снегопадов, но и снизит риск ДТП.

Будьте осторожны и внимательны в дороге.