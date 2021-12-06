В субботу провели очередное выездное заседание межведомственной комиссии региона по мобилизации доходов.

В этот раз на повестке была ситуация по Саратову.

В прошлом году МВК поменяла формат работы – заседания с подведением промежуточных итогов проводим еженедельно. Это позволяет оперативно выявлять проблемные точки и корректировать действия.

Саратов как региональный центр аккумулирует большое количество жителей и предприятий, в том числе из других регионов. Крайне важно, чтобы доходная часть бюджета города продолжала увеличиваться. Это дополнительные средства на ремонт школ и детсадов, благоустройство общественных территорий, строительство новых объектов инфраструктуры и многое другое.

По предварительным итогам 2021 года в областном центре улучшилось большинство показателей. Стоит отметить, что наконец именно Саратов возглавил список муниципалитетов по уровню средней заработной платы (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, показатель достиг 45 058 рублей). Очевидно, что наша совместная с налоговыми, надзорными и правоохранительными органами, муниципалитетами приносит свои плоды.

Сравнивая муниципалитеты по итогам работы, мы опираемся на соотношение со среднеобластными показателями. И здесь у города есть резервы для роста экономики. Например, по уровню исполнения бюджетных назначений Саратов занимает 22 место. Это лучше, чем было ранее, но все же региональный центр может и должен быть в начале списка. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составляет 116%, но это ниже среднего по области, поэтому пока Саратов на 36 месте.

На эти показатели обратил внимание ответственных за экономический блок сотрудников мэрии. Видно, что они стараются, но останавливаться на достигнутом нельзя.

Глава города Михаил Исаев отметил, что за последний год комиссия добилась положительных результатов по многим направлениям. По его словам, профильные структуры администрации сделают все, чтобы Саратов поднялся по всем показателям как минимум до областных значений.