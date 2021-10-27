Сельхозпроизводители получат субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Такая мера поддержки обусловлена резким повышением цен на этот вид продукции, в том числе на мировом рынке.

В целях стабилизации сложившейся ситуации Правительством России принято решение выделить регионам средства из федерального бюджета на основе размеров доходов от таможенных пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои.

Исходя из доведенных объемов финансирования Саратовской области, расчетная ставка размера субсидий оценивается на уровне от 500 рублей за тонну.

Важным аспектом реализации этого направления является взаимосвязь уровня заработной платы на предприятии с возможностью получения этой субсидии. О чем неоднократно говорил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин.