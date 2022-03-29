Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по ситуации на рынке труда в условиях современной экономической обстановки. Об этом сообщил сам политик в своем телеграм-канале.

— На сегодняшний день 5 предприятий заявили о переводе части коллектива в режим неполной занятости или простоя. На одном из них это плановый переход в связи с сезонным характером работы. Это означает, что рабочие места сохранены, гражданам продолжают выдавать зарплаты.

Министерству труда и социальной защиты поручил организовать взаимодействие коллективов с центрами занятости. Граждане могут изъявить желание сменить место работы. Поэтому каждого нужно вести индивидуально. В банке вакансий на данный момент почти 30 тысяч позиций.

Государственная инспекция труда следит за соблюдением прав работников этих предприятий. Открыта специальная горячая линия – 8 (8452) 24-59-91 (ежедневно с 09.00-21.00, без выходных).

Кроме того, поручено создать базу вакансий отдельно в органах власти федерального, регионального и муниципального уровней. В министерстве также работает горячая линия для граждан, находящихся в поиске работы, — 8 (8452) 49-10-33 (с 9.00 до 18.00, с перерывом на обеденное время с 13.00 до 14.00).