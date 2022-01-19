В ночь с 18 по 19 января на территории области наблюдался обильный снегопад.
В связи с ухудшением погодных условий движение на некоторых трассах было затруднено.
Для ликвидации последствий метели и спасения людей из снежных заносов на автодороги регионального и межмуниципального значения направлен отряд тяжелой техники областной службы спасения. Он применяется в случаях, когда стандартная техника не может справиться на участках переметов.
Отряд расчистил дороги к селам по трассам:
Е38 — н.п.Константиновка — Юрловка — Сосновка,
Р-228 хутор Маяк,
Р-228 н.п.Колотов Буерак – Хмелёвка,
Р-228 н.п. Буркин Буерак – Багаевка,
Р-228 хутор Власовский.
Для уборки снега на сельских территориях, входящих в состав МО «Город Саратов», за минувшую ночь было привлечено 75 единиц техники и 138 человек личного состава.