В ночь с 18 по 19 января на территории области наблюдался обильный снегопад.

В связи с ухудшением погодных условий движение на некоторых трассах было затруднено.

Для ликвидации последствий метели и спасения людей из снежных заносов на автодороги регионального и межмуниципального значения направлен отряд тяжелой техники областной службы спасения. Он применяется в случаях, когда стандартная техника не может справиться на участках переметов.

Отряд расчистил дороги к селам по трассам:

Е38 — н.п.Константиновка — Юрловка — Сосновка,

Р-228 хутор Маяк,

Р-228 н.п.Колотов Буерак – Хмелёвка,

Р-228 н.п. Буркин Буерак – Багаевка,

Р-228 хутор Власовский.

Для уборки снега на сельских территориях, входящих в состав МО «Город Саратов», за минувшую ночь было привлечено 75 единиц техники и 138 человек личного состава.