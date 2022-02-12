Провел встречу с руководителем УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным. Обсудили итоги работы управления за 2021 год.

В прошлом году в регионе было отремонтировано 31 отделение «Почты России». В планах на этот год — провести аналогичные работы еще в 61 отделении, преимущественно в селах.

По словам Дубровина, с 17 января этого года во всех городских почтовых отделениях сотрудникам основного производства повысили зарплату на 20-30%.

Руководитель пообещал, что в этом году оплата труда также увеличится в сельских отделениях.