Состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу всех сфер жизнедеятельности Саратовской области.

Эксперты не фиксируют резкий и необоснованный рост цен на товары первой необходимости. Отмечается повышение стоимости ряда импортных товаров.

Сигналы поступают по стройматериалам, где есть несколько позиций с ростом цены на 27-28%. Обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой вмешаться в ситуацию и выяснить, чем обосновано такое увеличение. Спекуляции должны жестко пресекаться.

По итогам обсуждения дал несколько поручений и обозначил приоритетные задачи:

— продолжать ежедневный мониторинг центр на товары первой необходимости и стройматериалы;

— увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок и их продолжительность, передавать муниципалитетам полномочия по организации ярмарок;

— подготовить предложения для федерального штаба по кредитной поддержке ряда предприятий;

— продумать меры поддержки для ТЦ, договоры аренды с которыми расторгают магазины, уходящие с российского рынка;

— подготовить предложения для федерального штаба по мере поддержке граждан, которые потеряли работу из-за санкций;

— достигнуть договоренности с крупными местными представителями пищевой отрасли по приоритетной отгрузке продукции для нашего региона;

— обеспечить запас зерна на всех мукомольных заводах региона;

— обеспечить закупку недостающих посадочных материалов для весенне-полевых работ у отечественных производителей.