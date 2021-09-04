Ситуация с использованием земельных участков в непосредственной близости к будущему парку у пруда Семхоз находится под особым контролем.

Эту тему обсуждали на встрече с жителями микрорайона Солнечный-2 и прилегающего частного сектора во время визита Председателя Государственной думы, а также на заседании комиссии по экологическому оздоровлению при Правительстве региона.

Ранее уже рассказывал, что два больших земельных участка рядом с особо охраняемой природной территории использует юридическое лицо. Одна из территорий уже оформлена в собственность, а вторая находится в аренде. Горожане переживали, что на участках возведут многоэтажные дома без социальной инфраструктуры. Но по закону там возможно только использование под рекреацию. Позиции Правительства области и руководства города в этом направлении совпадают – строить рядом с уникальной природной территорией недопустимо.

На данный момент разбираемся в вопросе передачи земельных участков юридическому лицу. Были ли соблюдены все предусмотренные законодательством процедуры? Как утверждались границы этих территорий? Соразмерны ли отчуждение относительно имеющихся объектов недвижимости, которые выкупила фирма и на основании этого получила права на земли.

Обратился к прокурору области Сергею Владимировичу Филипенко с просьбой провести проверку по данным фактам.