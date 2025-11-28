Роман Бусаргин: Трамвай маршрута № 3 запустим в марте

Поставка первых трехсекционных трамваев «Витязь» для маршрута № 3, которые будут закуплены благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, запланирована на I квартал 2026 года. Конкурсные процедуры будут объявлены в начале следующего месяца.

Основные работы на «тройке» сейчас сконцентрированы на участке от 6-й Дачной до Кировского депо. Задействовано более 300 человек. Сейчас стоит задача оперативно завершить все работы на местах пересечений с коммуникациями, чтобы полноценно перейти к укладке новой ресошпальной решетки.

Обратил внимание подрядчика, что устройство верхнего строения пути и установку опор необходимо в приоритетном порядке завершить до конца декабря. Все технологические процессы должны проходить с соблюдением всех требований.

Общие сроки по проекту реконструкции маршрута № 3 остаются прежними — рабочее движение на первом участке (от 6-й Дачной до Кировского депо) необходимо запустить в марте 2026 года.

В настоящий момент идет заливка бетона второго пролета. Со стороны улицы Соколовой в ближайшее время планируется начать укладывать асфальт. Подрядчик подтверждает планы по открытию рабочего движения для автомобилистов до конца года.