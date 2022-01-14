Дорожные службы региона продолжают работу в круглосуточном режиме.

Прошедшей ночью продолжалась расчистка во всех районах, где наблюдались осадки.

Всего было задействовано 952 единицы специализированной техники на территории области.

Из-за обильных осадков частично звенья дорожных служб региона переведены на вывоз снега – свыше 200 единиц спецтехники.

В Саратове были организованы работы по вывозу снега на улицах Волжская, Радищева, набережная Космонавтов, пл. Чернышевского, Московская, путепровод Тульский, Орджоникидзе, Авиастроителей, Энтузиастов, Мичурина, Ильинская площадь, 2я Садовая, пл. Ленина, путепровод 3-я Дачная, Чкалова, Чапаева, Б. Казачья, Привокзальная площадь, проспект Кирова, М. Горького, Менякина, а также по региональным маршрутам на территории Саратова: Большая Горная, Чернышевского, проспект Строителей, проспект 50 лет Октября. На территории Энгельса – улицы Ф. Энгельса, Волоха, Маяковского, Советская. Балаково – улица Трнавская.

На расчистку тротуаров привлечено порядка 100 единиц техники по региону.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона, администрациям всех муниципалитетов поручено держать вопрос под особым контролем.

Несмотря на все сложности профильные структуры и дорожные службы продолжат работы в круглосуточном режиме, поскольку ситуация остается напряженной.

Прошу жителей отнестись с пониманием к проведению работ, по возможности отложите поездки на личном транспорте, обязательно убедитесь, что ваши автомобили не помешают снегоуборочной технике.