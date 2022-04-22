Правительством Саратовской области и администрацией Саратова будет проведена вся необходимая работа, чтобы проект по созданию линии скоростного трамвая был реализован.

Он позволит решить множество транспортных и инфраструктурных проблем. С учетом появившихся возможностей у нас нет права сдвигать сроки. Ответственность лежит на каждом, и спрос будет соответствующим.

До 30 июня мэрия должна актуализировать и сдать в комиссию Правительства РФ документы транспортного планирования Саратова. В течение лета администрация города должна разработать проекты реконструкции трамвайных маршрутов № 3, 6, 8 и 9, а также путепровода на Стрелке под линии скоростного трамвая. Денежные средства на это выделены.

После этого Правительством РФ будет открыто финансирование на проведение строительно-монтажных работ. В свою очередь это позволит начать строительство уже в 2022 году.