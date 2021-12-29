Сегодня провел совещание по благоустройству территории у пруда Семхоз в Кировском районе Саратова.

С сотрудниками министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, администрации города Саратова и представителями общественности обсудили проект создания зоны отдыха, который планирует реализовать мэрия в 2022 году.

Ранее на встрече с Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным жители соседних микрорайонов высказывали опасения, что территорию могут застроить многоэтажными домами без социальной инфраструктуры. На данный момент два больших земельных участка рядом с особо охраняемой природной территорией использует юридическое лицо. Один из них оформлен в собственность, второй находится в аренде.

Присутствовавшие на сегодняшнем совещании представители общественности предложили рассмотреть вопрос о возможности реализации проекта, который предлагает частная компания по комплексной застройке данной территории с центром реабилитации вместе с жилым комплексом в 25 этажей.

Позиция Правительства области и мэрии в этом вопросе одна – действовать необходимо только в рамках закона. С учетом того, что оба участка рядом с парком имеют вид разрешенного использования «рекреационная зона», никакой жилой застройки там быть не может. Если застройщик хочет изменить вид разрешенного использования территорий, то для этого есть установленные законодательством процедуры, предусматривающие общественные обсуждения. Только жители ближайших микрорайонов могут принять такое решение.

Считаю, что вовлечение в эту процедуру общественных организаций, не вполне уместно. Вместе с тем, вопрос о поддержке семей с детьми, имеющими ментальные нарушения, – справедлив. Этим должны заниматься, в первую очередь, профильные министерства. Для всестороннего обсуждения этой темы проведем совещание в ближайшие дни с участием родителей таких ребят.

Ситуацию по созданию центра стоит рассмотреть в отдельности, а не привязывать к конкретному проекту застройки.