Правительство Саратовской области утвердило схему реновации жилой застройки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

Согласно подписанному документу, реновация возможна на местности с многоквартирными домами в случае, если они признаны аварийными, либо построены до 1975 года включительно. Также под реновацию попадают дома ниже четырех этажей, деревянные бараки и дома, в которых отсутствует водопровод или водоотведение. Эти критерии установили на заседании Саратовской областной думы 26 мая.

По земельному законодательству, участки на территории реновации могут быть изъяты. Исключение составляют места, где есть объекты федерального значения, но реновация по согласованию возможна и здесь.

Договор о комплексном развитии территории заключат после торгов.