В Саратове утверждены зоны охраны «Усадьбы В.А.Агарёвой». Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отмечает, что объект, расположенный на пересечении улиц Рахова и Киселева в Саратове, был построен в 1910-е гг. и является памятником культурного наследия местного значения.

В пределах охранной зоны устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение или регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.