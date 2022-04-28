Продолжается работа по сохранению памятников культурного наследия. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он утвердил зоны охраны еще на 3 объекта регионального значения:

— «Магазин с типографией», построенный в начале XX века (г. Балаково, ул. Советская, 57);

— жилой дом, возведенный в конце XIX века (г. Балаково, ул. Советская, 37);

— «Усадьба Черномашенцевой П.И.», построенная в начале XX века. Объект расположен по адресу г. Саратов, ул. Большая Казачья, 21 (литеры А, Б и Д).

Зона охраны определяет территорию, в границах которой регулируется режим использования, хозяйственная деятельность и застройка.