Посетил Самойловский, Балашовский и Романовский районы.

Провел рабочие совещания с руководителями и главами поселений на тему реализации государственных региональных и федеральных программ.

В текущем году в муниципалитетах запланирована работа по множеству направлений. Все они непосредственно связаны с жителями, поэтому затягивание сроков недопустимо. Особое внимание органы местного самоуправления должны уделить составлению требований к подрядчикам, чтобы привлекать к работам только те организации, которые способны обеспечить высокий уровень качества и соблюдать графики.

В Балашовском районе в рамках региональных проектов, инициатором которых выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, в 2022 году отремонтируют 4 школы и 3 детских сада. Кроме того, запланированы ремонт ДК в селе Старый Хопёр, кровли Центра культуры в райцентре, ДК в поселке Первомайский и капремонт ДК в селе Малая Семёновка.

На содержание и ремонт местных дорог в муниципалитете направят 22,3 млн рублей, на приведение в порядок проезжей части в сельских поселениях — 72,7 млн рублей. Также запланировано устройство защитных слоев на автоподъездах к поселкам Октябрьский и Пинеровка от трассы «Балашов-Романовка».

В рамках программы по формированию комфортной городской среды в районе благоустроят пространство около пруда в микрорайоне Военный городок и 4 дворовые территории (улица Привокзальная, дома № 5 и № 7, улица К.Маркса, дом № 47, улица 50 лет ВЛКСМ, дом № 21А).

По государственной программе «Развитие образования» в Балашове модернизируют МОУ СОШ № 7, по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» отремонтируют спортивный зал в школе села Малая Семёновка.

В Романовском районе запланирован ремонт 2 школ, 2 детских садов, ремонт кровли районного Дома культуры, приобретение оборудования для ДК и реконструкция спортивного зала в школе в поселке Красноармейский.

На содержание и ремонт местных дорог в муниципалитете предусмотрено 10,6 млн и 26,5 млн соответственно. Еще 72,7 млн рублей пойдут на приведение в нормативное состояние дорог в сельских поселениях. На дороге «Романовка-Большой Карай» устроят 3 км защитного слоя.

В текущем году в районе благоустроят 2 дворовые территории (улица Советская, дом № 356, тер. СПТУ, дом № 5) и 2 общественных пространства (тротуар по улице Народная, территория бывшего ДК «Дружба»).

В Самойловском районе также отремонтируют 2 школы, 2 детских сада, кровлю ДК в райцентре. На содержание местных дорог направят 10,6 млн рублей, ремонт — 26,5 млн рублей, приведение в порядок проезжей части в сельских поселениях — 72,2 млн рублей. Запланировано восстановление покрытия на улицах поселка Самойловка общей протяженностью 6,37 км. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проведут ремонт нескольких участков дороги «Самойловка-Казачка» на общую сумму 251 млн рублей.

Кроме того, в муниципалитете планируют построить скейт-парк и установить спортивное оборудование на площади имени Т. Шевченко. По первому объекту аукционы будут объявлены в ближайшие дни.