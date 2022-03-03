Сегодня, 3 марта, на территории региона отменяется карантин для соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что ранее организации были временно закрыты на вход и выход для проживающих, сотрудников и посетителей. Для сотрудников был установлен рабочий график вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней.

— Меры касаются домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, в том числе для несовершеннолетних, домов ребенка, — добавил Бусаргин.