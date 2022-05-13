В федеральный список системообразующих необходимо включить максимальное количество саратовских предприятий. Об этом сегодня, 13 мая, заявил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, добиваться этого должны все ведомства.

—Системообразующие предприятия получают помощь от государства. Это меры поддержки, которые помогут им жить. Проанализировать, какие организации могут попасть в перечень, должны и главы районов. Наша задача — помогать нашим предприятиям всеми возможными способами, — заявил он.