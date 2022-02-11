В рамках программы развития учреждения среднего профессионального образования в сфере здравоохранения принято решение увеличить число бюджетных мест в филиале Энгельсского медицинского колледжа Св. Луки в Марксе. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Количество студентов, которые обучаются в организации на коммерческой основе, сейчас составляет 121. При этом на бюджете всего 23 человека.

-В 2021 году колледж закончили 29 ребят, однако в местную районную больницу пришли на работу лишь 8 человек. С 1 сентября текущего года в филиале откроют набор на 25 бюджетных мест. Студенты будут обучаться по целевым направлениям, чтобы после выпуска они гарантированно пришли на работу в лечебные учреждения Марксовского и близлежащих районов. Имеющиеся в учебном заведении ресурсы позволяют обеспечить для этого всю необходимую материально-техническую базу, — написал чиновник.