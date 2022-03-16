В районах в связи со сложными погодными условиями работает мобильный отряд тяжелой техники службы спасения. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает вице-губернатор Роман Бусаргин.

Специалисты продолжают расчистку дороги у населенного пункта Белогорское в Красноармейском районе. Бригады также поручил направить в Марксовский и Федоровский районы на участки, где обычная снегоуборочная техника не справится.

Спасатели также оказывают помощь жителям, которые застряли в снежных заносах. На снегоходе из села Семено-Полтавка до бригады скорой помощи была доставлена тяжело больная женщина. Накануне также поступил сигнал от граждан, застрявших на автомобиле, у поселка Южный в Ершовском районе.