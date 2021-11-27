Сегодня провел очередную планерку на строительной площадке нового инфекционного центра.

Завершить работы на объекте необходимо уже в декабре этого года, поэтому даже в выходные дни здесь задействовано 350 человек и 12 единиц техники.

Подрядные организации работают по всем направлениям. Медики осваивают 1, 3, 4, 5, 6 и 8 корпуса, где на данный момент размещают мебель и инвентарь.

Сегодня после обеда начнется установка аппаратов компьютерной томографии. В корпусах 2 и 7 работы близятся к завершению. Подключение больницы к постоянному электроснабжения на финальном этапе, благоустройство территории, а также установка видеонаблюдения.

Инфекционный центр построен по всем современным стандартам. Возведение соцобъекта позволит разгрузить другие медицинские учреждения. Больница рассчитана на размещение не менее 400 коек, включая 150 коек во взрослом отделении и 250 в детском.

В случае необходимости можно разместить свыше 1000 пациентов.

Огромную помощь в его строительстве оказали Председатель Госдумы РФ Вячеслав Викторович Володин и Правительство России.