Для жителей сельских населенных пунктов крайне важно, чтобы была обеспечена транспортная доступность.

Эту проблему обсудили сегодня на совещании с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Виталием Ефимовым.

На сегодняшний день в 13 муниципальных районах отсутствует полноценная внутренняя схема движения общественного транспорта. По инициативе Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина планируется реализовать проект по созданию маршрутов между райцентром и селами. Жители сел должны находиться в равных условиях по транспортной доступности с жителями городов.

В качестве пилотных планируется сделать Советский, Федоровский и Питерский районы. Министерству транспорта и дорожного хозяйства поставлена задача – до конца года разработать маршрутные карты для этих муниципалитетов.