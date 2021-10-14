В регионе продолжается работа по защите исторических объектов.

Подписал постановление по утверждению зон охраны для «Ансамбля Саратовского университета», который был основан императором Николаем II 10 июня 1909 года.

Для проектирования и строительства этого университетского комплекса в Саратов был приглашен архитектор Карл Людвигович Мюфке. В качестве места расположения рассматривались живописная Соколовая гора и находящаяся в центре города Московская площадь. В итоге строительная комиссия отказалась от первого варианта из-за оползней и дороговизны доставки туда стройматериалов и сочла второй наиболее подходящим.

Уже 6 декабря состоялась закладка здания института экспериментально-медицинских наук. На юго-западной части Московской площади архитектор разместил четыре корпуса для первой очереди строительства (корпуса № 4,3,1,2), два наметил там же для последующей (библиотека, химический корпус). И в результате строительства первой очереди, к 1915 году, был создан целостный архитектурный ансамбль.

Сегодня университетский комплекс является объектом культурного наследия федерального значения. Для сохранения исторической структуры города и масштабных соотношений в планировке, постановлением правительства области также регламентирована хозяйственная деятельность на данной территории. Благодаря установленным зонам требования по его охране будут полностью соблюдены.