Сегодня, 7 декабря, в ходе совещания по состоянию рынка труда председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе нет проблем с безработицей, а есть нехватка рабочей силы. Он потребовал до конца года сверстать план по заполнению рабочих вакансий.

Эту мысль он выразил после доклада министра труда и соцзащиты региона Сергея Егорова, а также представителей служб занятости.

-Сегодня четыре вакансии на тех, кто стоит на учете, как безработный. Необходимо прошерстить вакансии нужно, посмотреть по зарплатам. Если кто-то хочет найти слесаря себе на 10 тысяч рублей– то не надо такие вакансии выставлять, — сказал он.

Также прозвучало предложение проанализировать, кто и сколько раз отказался от предложений работы.

— У нас нет рабочих профессий, просто нет. Сварщик, каменьщик, электрик, водитель, и подобные рабочие профессии – вот что должно заполняться в первую очередь.

В максимально короткие сроки провести переквалификацию, открыть новые факультеты, при этом люди должны понимать, что у них будет впереди достойная зарплата. Повторяю, у нас проблема с нехваткой рабочей силы, а не с безработицей. До конца года жду план по всем обозначенным темам, – заявил Бусаргин.