В Саратове к завершению подходит Кубок России по прыжкам в воду.

Мы впервые принимаем турнир такого уровня по этому виду спорта. К нам приехали сильнейшие спортсмены из 15 регионов.

Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта, которые был построен благодаря поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Вместе со зрителями на трибунах наблюдал за борьбой в финале синхронных прыжков с трехметрового трамплина. Победители будут представлять страну на международных турнирах.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева дала высокую оценку организации соревнований в Саратове. Обсудили с ней дальнейшие планы по проведению турниров российского и мирового уровня во Дворце водных видов спорта. Уверен, что это станет доброй традицией.