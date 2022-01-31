Поручил разработать программы развития дворового хоккея на территории региона.

В конце прошлого года встречался с родителями воспитанников хоккейной школы «Кристалл». Обсуждали возрождение дворового хоккея.

В моем детстве зимние площадки для этого вида спорта были повсеместно. Любой желающий мог встать на коньки, взять клюшку и под присмотром тренера попробовать свои силы в хоккее.

Накануне общался на эту тему с представителями администраций наших крупных муниципалитетов: Саратов, Энгельс и Балаково. Поручил провести инвентаризацию всех спортивных объектов, связанных с хоккеем, в том числе хоккейных коробок при школах и во дворах жилых домов.

Нужно понять, сколько тренеров необходимо привлечь к этой работе, найти и оборудовать места, где ребята смогут переодеваться. Кроме того, необходимо решить вопрос по заливке льда и его содержанию.

В нашей стране очень сильная хоккейная школа. Необходимо развивать это направление и в Саратовской области. По инициативе спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Энгельсе будет построен ледовая арена.

Не исключено, что именно на саратовской площадке впервые на коньки встанет будущая звезда мирового хоккея.