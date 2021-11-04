Состоялось совещание с представителями Центра стратегического развития «Северо-Запад» по реализации концепции пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года.

Главной целью проекта является создание стабильно развивающегося экономического центра Приволжского федерального округа с высоким уровнем качества жизни.

Возможности столицы области достаточно обширны. Есть масштабные территориальные резервы с промышленными зонами, которые на сегодняшний день используются не в полной мере, большие климатические резервуары в виде реки Волги и природного парка «Кумысная поляна», транспортно-дорожный каркас.

Программа рассчитана на использование самых передовых бизнес-моделей и управленческих подходов. В портфель Саратовской агломерации входят четыре направления: «Перезагрузка индустрии», «30-минутный город», «Привлекательная среда» и «Эффективная агломерация».

Так, в ходе совещания обсуждался вопрос формирования кластеров электротранспорта и малотоннажной и зеленой химии, агробиотехнопарка и ИТ-парка. Готовятся предложения по созданию интегрированной транспортной системы на базе трамвайных и рельсовых путей, центрального городского квартала, межуниверситетского кампуса, экотехнопарка и расширению зеленого каркаса города.

Областной центр должен стать более комфортным для проживания городом, центром привлечения и удержания населения, конкурентоспособным в Поволжском макрорегионе и сомасштабным соседним крупным центрам.