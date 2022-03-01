В Саратовской области оперативные службы приступили к подготовке к паводку. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— Осмотрел технику ГУ МЧС и областной службы спасения, которая будет задействована во время весеннего половодья.

— В прошлом году для экстренных служб дополнительно закупили плавсредства, позволяющие передвигаться по затопленным улицам, осветительные приборы и другое оборудование. В случае чрезвычайных ситуаций к поиску пострадавших будут подключать кинологические службы.

Также он отметил, что в противопаводковых мероприятиях могут быть задействованы 1878 единиц специальной техники, 187 единиц инженерной техники, 5 единиц авиатехники, 141 единица землеройной техники, 127 единиц насосного оборудования и подготовлено 19 лодочных переправ.

— По предварительным данным, ледовзрывные работы на реках начнутся с 4 марта. Они проводятся для того, чтобы избежать ледяных заторов на наиболее сложных участках водоемов.

— Давать прогноз по половодью пока преждевременно, однако оперативные службы готовы ко всему, в том числе к наихудшему сценарию развития событий. Со 2 марта командно-штабные учения начнутся непосредственно в районах области. — добавил чиновник.