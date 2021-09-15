Шесть мостов и путепроводов, находящихся в региональной сети автомобильных дорог, будут приведены в порядок в 2021-2022 годах в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Строительство, реконструкция и ремонт объектов будут вестись в Саратовском, Татищевском, Духовницком, Хвалынском и Пугачевском районах. На эти цели выделено более 2 млрд рублей.

Два объекта в Саратовском районе находятся на завершающей стадии. Так, почти на 70% от объема работ в 2021 году выполнен ремонт на мосту «Саратов – Энгельс». На 82% – ремонт путепровода через железную дорогу «Саратов – Сенная».

Начались подготовительные работы по реконструкции мостов через реки Малый Иргиз и Терешка. Производится монтаж строительных подмостей, ремонт промежуточных опор и пролетного строения моста через реку Большой Иргиз. Все три объекта должны быть сданы в конце 2022 года.

Работы по строительству еще одного масштабного проекта – автодорожного путепровода через железнодорожные пути на 816-м километре на перегоне Татищево – Курдюм – также рассчитаны на два года.