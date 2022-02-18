На заседании Наблюдательного совета СГМУ обсудили тему нехватки кадров в медицинских организациях региона.

На сегодняшний день это 2128 вакансий. Одним из путей решения проблемы может стать увеличение количества бюджетных мест по целевым направлениям. Такие решения уже есть в средних специальных учебных заведениях, поэтому будем изучать такую возможность и для профильных вузов. Об этом заявил председатель облправительства Роман Бусаргин.

— Нехватка врачей на территории Саратовской области — на сегодняшний день это 2128 человек. Есть четкая потребность. Есть катастрофическая нехватка акушеров, анестезиологов, педиатров, терапевтов, рентгенологов. Плюс участковые терапевты порядка 250 человек.

Просто нелепо, когда внутри Саратовской области находится, я не постесняюсь этого слова, сильнейший вуз России, связанный с медициной, и область испытывает соответствующую нехватку квалифицированных кадров. Что касается системы СПО, младшего и среднего медицинского персонала, то ситуация сейчас кардинальным образом меняется. И это уже можно посмотреть. Это в первую очередь увеличение бюджетных мест, мест по направлениям. Мы уже ряд таких решений приняли, в частности в Марксе по колледжу. Будет еще принят ряд таких решений. Плюс Минздраву поручено представить соответствующую карту развития в данном направлении, потому что там рассматривается количество увеличения мест, как по направлениям, так и особый порядок приема этих абитуриентов.

Поэтому я все-таки попрошу совместно с нашим Минздравом проработать, как это вопрос можно решить. Потому что по итогам 2020 и 2021 годов мы видим, что то количество людей, которое по направлениям обучается, только лишь 33% идет на работу после вашего вуза. Понятно, что кто-то продолжает учиться, кто-то место проживания меняет. При том наборе, который у нас с вами есть — из расчета 234 человека по целевому приему, мы понимаем, что решить эту проблему не сможем даже в ближайшие 10 лет.

Минздрав областной попрошу в стороне не оставаться. Вот как мы с вами решили вопрос, я считаю, что это решение было очень правильным, очень нужным все, что касается врачей скорой помощи. Да, понятно, что одномоментно, мы не получаем соответствующего результата. Тем не менее, мы с вами четко понимаем, как мы из этой ситуации выходим. Я попрошу вас как ректора проработать вопрос, дать предложения, как можно сейчас систему здравоохранения за счет опорного вуза укомплектовать. Еще раз говорю, понятно, что это не одномоментное решение. Это время, это обучение. Но, тем не менее, мы должны с вами четко понимать и отвечать на вопрос, что, например спустя 6 лет, мы решаем вопрос вот таким вот образом, постепенно выходя на определенный этап, — рассказал Бусаргин.