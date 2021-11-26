Новые модельные библиотеки, которые открываются в рамках национального проекта «Культура», призваны стать центрами притяжения жителей и площадками для реализации их творческих инициатив.

В Саратовской области до конца года будут открыты три таких библиотеки: в Саратове, Энгельсе и Советском районе. В рамках нацпроекта в зданиях проводится капитальный ремонт по образцу, разработанному для модельных библиотек по всей стране. Приобретаются мебель и современное оборудование, закупают новые книги.

Кроме того, на комплектование книжного фонда учреждений в текущем году выделено порядка 13,1 млн рублей. На эти средства планирует приобрести 30,1 тысячи экземпляров литературы. Например, Саратову выделено 3,8 млн рублей. На эти средства город закупит 11 тысяч книг. Энгельсскому району направлено 1,4 млн рублей на пополнение фонда библиотек более чем на 3,1 тысячи книг.

Всего в Саратовской области 16 библиотек стали модельными благодаря национальному проекту «Культура».