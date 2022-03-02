В Саратовской области по региональным и федеральным программам в 2022 году запланирован ремонт домов культуры. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— В региональную программу капитального ремонта, которую инициировал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, вошли 50 учреждений. Общий объем финансирования составляет более 74 млн рублей. В настоящий момент по 13 объектам уже заключены контракты, еще по 13 — договоры находятся на стадии подписания. По остальным ДК идут конкурсные процедуры.

— По проекту «Культура малой Родины» работы запланированы в 13 учреждениях на общую сумму свыше 36 млн рублей. Договоры заключены по 3 объектам. На стадии подписания — 4 соглашения с подрядчиками.

— В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году будет проведен капитальный ремонт 5 Домов культуры. На эти цели предусмотрено более 33 млн рублей. На текущую дату заключен 1 контракт. Еще 1 договор — на стадии подписания. По остальным объектам конкурсные процедуры продолжаются, — пишет Бусаргин.